Трамп: Сделка с Ираном переходит на второй этап

США и Иран переходят на второй этап реализации договоренностей по мирному урегулированию. Этот этап будет легче, чем предыдущий, и должен быть успешным, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы заключили сделку с Ираном. Она должна быть успешной. Она идет на второй этап, который, как я думаю, будет легче», — сказал американский лидер журналистам на полях саммита Группы семи во Франции, трансляцию которого вел Белый дом.

По словам президента США, готовящееся соглашение с Ираном «хорошее и справедливое».

Он добавил, что не намерен инвестировать в Иран. «Слухи, которые появились 15 июня, смехотворны», — отметил президент США.

Трамп заявил, что Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках меморандума с исламской республикой.

«Мы не инвестируем никаких денег в Иран. Слухи, которые появились вчера (15 июня – ред.), просто смехотворны. Мы имеем право однажды вмешаться и сделать что-то, если я или кто-то другой захочет что-то сделать, но мы не вкладываем никаких денег. У нет никаких обязательств по инвестициям в Иран», - сказал он на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Соглашение между Ираном и США запрещает Тегерану обладать ядерным оружием. В противном случае республика «пострадает от невероятных последствий», заявил американский лидер.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. <...> Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они ничего с ним не будут делать. А если они захотят что-то сделать с ним, то пострадают от невероятных последствий. <...> Именно по этой причине я согласился подписать [соглашение]», - сказал американский президент США Дональд Трамп журналистам на полях саммита Группы семи во Франции. При этом он не уточнил, о каких конкретно последствиях идет речь.

Кроме того, Трамп заявил, что США могут заполучить ядерные материалы Ирана.

В случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном может сохраниться, сказал Трамп на полях саммита Группы семи во Франции.

«Да, это возможно. Знаете, я считаю, что это незначительная война, а вот в Иране – крупная», - ответил американский лидер на вопрос, сохранится ли сделка в случае нападений Израиля на Ливан.