18 июня при совместной организации Главного управления молодежи и спорта города Баку и Федерации водных видов спорта Азербайджана пройдет открытое первенство Баку по гребле и каноэ. Соревнования состоятся на Бакинском бульваре, перед Федерацией водных видов спорта (недалеко от корабля-музея «Сураханы»).

В первенстве примут участие около 100 гребцов из столицы Баку и Мингячевира. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях (2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 годов рождения) среди юношей и девушек. Участники будут соревноваться в академической гребле и каноэ на одиночных лодках, а в гребле на байдарках — как на одиночных, так и на двухместных лодках. Дистанция во всех видах составит 500 метров.

Победители будут награждены дипломами и медалями.

Отметим, что одной из главных целей проведения открытого первенства Баку является проверка уровня подготовки спортсменов и усиление конкуренции между ними. Приглашаем всех желающих посмотреть соревнования и поддержать спортсменов!