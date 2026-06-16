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Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Трамп о потерях России и Украины

14:25 501

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна заключить соглашение по урегулированию конфликта с Украиной, подчеркнув «значительные потери с обеих сторон». Об этом он сказал во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани на полях саммита G7 во Франции.

Трамп подчеркнул, что ранее провел «очень хорошую» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует переговорить с ним повторно в течение дня. «Смотрите, Россия должна заключить сделку. Россия потеряла огромное количество людей, и Украина тоже.

В прошлом месяце они потеряли 35 тысяч солдат — это ежемесячный показатель. В среднем они теряют около 25 тысяч человек, в основном солдат, молодых, прекрасных людей, и то, что там происходит, — это безумие», — заявил Трамп.

Он добавил, что уже обсуждал ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. «Но у нас были переговоры, и посмотрим… Я разговаривал с президентом Путиным в воскресенье», — сказал президент США. Трамп также отметил, что между лидерами России и Украины сохраняется «сильная неприязнь».

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