Иран требует перемирия на «всех фронтах»

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США предусматривает активизацию определенного механизма в случае фиксации случаев нарушения режима прекращения огня на каком-либо из фронтов, в том числе в Ливане. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Один из пунктов соглашения предельно ясен и подразумевает окончание военных действий на всех фронтах, включая Ливан. <...> Если произойдет нарушение режима прекращения огня, то решения [о последующих действиях] будут приниматься на основании механизма, предусмотренного в меморандуме», - приводит его слова иранский телеканал SNN.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена.

«Да, это возможно. Знаете, я считаю, что это незначительная война, а вот в Иране – крупная», - ответил американский лидер на вопрос, сохранится ли сделка в случае нападений Израиля на Ливан.