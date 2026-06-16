Акция по сдаче крови в «Азерэнержи»

По инициативе Республиканского банка крови Министерства здравоохранения и при организации ОАО «Азерэнержи» проведена акция по сдаче крови под девизом «Сдавая кровь — спасаешь жизнь!».

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, акция прошла в здании Главного комплекса управления, науки, обучения и лаборатории ОАО «Азерэнержи». В ней приняли участие более 100 сотрудников акционерного общества. Собранная в ходе акции кровь предназначена для устранения дефицита крови у больных талассемией и гемофилией, а также у других пациентов, нуждающихся в переливании крови.

Перед сдачей крови все доноры прошли необходимые медицинские обследования, проведенные медицинским персоналом Республиканского банка крови.

В ОАО напомнили, что с февраля 2005 года, когда первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева объявила о запуске программы «Во имя жизни без талассемии», «Азерэнержи» стало одним из активных участников и сторонников этого проекта.