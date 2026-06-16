Лидер турецких националистов увидел возможность для Армении

Если Армения, «действуя разумно», присоединится к платформе регионального сотрудничества, то Зангезурский коридор может стать для нее «возможностью выхода из экономической изоляции». Как пишут турецкие СМИ, об этом заявил председатель Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели на заседании парламентской фракции партии.

По его словам, если Армения «не учтет новые реалии и не откажется от прежних иллюзий, она упустит возможности для своего будущего».

Д.Бахчели отметил, что Армения должна отказаться от реваншистских настроений и выбрать путь устойчивого мира.

«Новая реальность в регионе очевидна: Карабах - это Азербайджан. Позитивный исход процесса нормализации возможен только при отказе от исторической враждебной риторики в отношении Турции и Азербайджана, принятии новых региональных реалий и уважении принципов справедливости и сотрудничества», - заявил он.

Лидер ПНД также назвал Зангезурский коридор «историческим маршрутом», который соединит Турцию через Азербайджан с Центральной Азией.