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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Катар не собирается перехватывать инициативу у Пакистана

14:51 356

Пакистан продолжит играть роль главного посредника на переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, Катар не планирует перехватывать эту инициативу. Об этом заявил советник премьер-министра, официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Мы поддерживаем посредничество под руководством Пакистана <...>. Пакистан сыграл важную роль, чтобы привести нас к этому моменту, и он продолжит играть роль главного посредника между США и Ираном», - сказал дипломат на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Аль-Ансари подчеркнул, что Доха серьезно относится к своей ответственности за региональную безопасность и продолжит оказывать поддержку Исламабаду. По его словам, недавний кризис продемонстрировал способность стран Ближнего Востока объединять усилия для самостоятельного урегулирования конфликтов.

По словам аль-Ансари, вопрос разморозки иранских активов обсуждался в рамках подготовки меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать противоречивые сообщения о судьбе замороженных иранских средств на сумму $24 млрд, дипломат отметил, что не может раскрывать детали до официального заключения сделки. «Что я могу подтвердить, так это то, что все эти вопросы обсуждались в рамках меморандума о взаимопонимании. Я бы предпочел дождаться подписания и подтверждения [документа] всеми сторонами, после чего текст будет предоставлен журналистам», - сказал он на брифинге. 

В ночь на понедельник официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения о 60-дневном перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Ожидается, что документ будет подписан в Женеве 19 июня.

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