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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Трамп: Иран один раз ударил по Турции…

14:57 1414

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен вести себя более ответственно по отношению к Ливану, заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи во Франции.

Отвечая на вопрос, разочарован ли он премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп сказал: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась. Это было слишком».

По его словам, Израиль воюет с «Хезболлой» слишком долго, и погибло слишком много людей: «Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент не был готов делать то, что сделал я».

Трамп сообщил, что в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном может сохраниться. «Да, это возможно. Знаете, я считаю, что это незначительная война, а вот в Иране – крупная», - ответил американский лидер на вопрос, сохранится ли сделка в случае нападений Израиля на Ливан.

По словам Трампа, Нетаньяху приезжал в Вашингтон и «умолял» (экс-президента США Барака) Обаму не заключать сделку с Ираном: «Обама был на стороне Ирана, а не Израиля, и он заключил эту сделку. По моей сделке, если Иран получит ядерное оружие, его уничтожат. По сделке Обамы им разрешалось иметь ядерное оружие».

«Меня никогда не волновала смена режима (в Иране), но, похоже, смена режима все-таки произошла. Я не верю в смену режимов. Я наблюдал за сменами режимов годами, и они никогда не работают. Это должно произойти само собой», - сказал Трамп.

Глава Белого дома вспомнил и о запущенной Ираном баллистической ракеты по территории Турции: «Иран однажды даже ударил по Турции. Я никогда этого не понимал. Никто этого не поймет. В этом и проблема. Это совершенно иррациональные люди, и этих людей теперь нет. Нынешнее руководство Ирана — очень рациональные люди. С ними приятно иметь дело; это сильные и умные люди. Они не радикализированы и стремятся помочь своей стране».

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