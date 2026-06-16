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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Фидан: Турция сделает все...

15:02 758

Турция готова выступить посредником в урегулировании украинского конфликта или предоставить площадку для переговоров. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В своей вступительной речи хотел бы коснуться украинского конфликта. Еще раз хочу отметить, что наша страна, Турция, готова сделать все возможное — это касается и посреднической роли: возможно, сама быть посредником или предоставить площадку для посреднической роли, чтобы эта война завершилась», - сказал Фидан.

«Потому что эта дестабилизация, эта эскалация может привести к дальнейшему разрастанию войны, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы ее завершить», - добавил турецкий министр.

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