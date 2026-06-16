Нетаньяху созывает Совбез

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет сегодня, 16 июня, совещание по вопросам безопасности в узком составе.
По сообщению израильских СМИ, оно состоится в ближайшие часы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет сегодня, 16 июня, совещание по вопросам безопасности в узком составе.
По сообщению израильских СМИ, оно состоится в ближайшие часы.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.