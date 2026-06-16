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Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Нетаньяху созывает Совбез

15:10 630

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет сегодня, 16 июня, совещание по вопросам безопасности в узком составе.

По сообщению израильских СМИ, оно состоится в ближайшие часы.

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