Трамп: Сирия лучше справится с «Хезболлой»

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, какими методами Израиль борется с группировкой «Хезболла», и предположил, что Сирия способна лучше решить проблему.

«Израиль борется с «Хезболлой» слишком долго, и слишком много людей погибает. Не надо полностью разрушать многоквартирное здание каждый раз, когда вы кого-то в нем ищете. Потому что в этих зданиях много людей, и не все они члены «Хезболлы», - заявил Трамп во вторник на полях саммита G7.

Трамп сообщил, что предложил Израилю дать Сирии возможность разобраться с группировкой. По его словам, нынешние власти Сирии справились бы с этим лучше.

«Человек, который сейчас управляет Сирией, – это человек, которого я помог привести к власти вместе с президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом и другими. Он проделал невероятную работу по объединению страны, и он очень жестко относится к «Хезболле». Он их не любит… И я предложил Израилю, чтобы они позволили Сирии разобраться с «Хезболлой». Потому что, честно говоря, я думаю, что они справятся с этим лучше».

По его словам, затягивание Израилем кризиса с «Хезболлой» бросает тень на сделку с Ираном.