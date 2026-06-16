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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Миллиарды на ветер: Дуров о попытках блокировать VPN

15:25 731

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал попытки ограничить использование VPN-сервисов и заявил, что многолетние усилия властей России и Ирана не привели к желаемому результату. «VPN невозможно навсегда запретить. Россия и Иран потратили миллиарды долларов, пытаясь заблокировать VPN, и потерпели неудачу. Большинство россиян и иранцев по-прежнему ежемесячно используют Telegram через VPN», — написал Дуров.

По его словам, запреты соцсетей и интернет-сервисов не достигают поставленных целей и лишь подталкивают пользователей к поиску обходных способов доступа. В качестве примера он привел попытку блокировки Telegram в России. «Когда российские власти пытались заблокировать Telegram, 95% российских подростков продолжили им пользоваться. Они просто перешли на VPN», — отметил предприниматель.

Заявление Дурова прозвучало на фоне ограничения соцсетей для детей в Великобритании и ужесточения контроля над интернет-трафиком в России.

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