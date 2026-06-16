Нефтяная головоломка

После подписания между США и Ираном меморандума в электронной форме аналитики и трейдеры озадачены тем, как изменятся цены на нефть. Действительно, подписание меморандума, который также включает открытие Ормузского пролива, оказало немедленное влияние на рынок, и цена нефти марки Brent, по последним данным, упала до 82 долларов.
Это самый низкий уровень за последние три месяца.
Отметим, что каждая сторона преподносит подписанный меморандум как свою абсолютную победу. Главный пункт этого документа, влияющий на цены на нефть, касается Ормузского пролива. По словам американской стороны, Иран согласился открыть пролив и не будет взимать плату с судов. Иранские официальные лица, в свою очередь, заявляют, что пролив будет «находиться под контролем Ирана». Сохраняющаяся неопределенность создала туманность на нефтяном рынке. Хотя Трамп торжественно объявил Ормузский пролив открытым, многие трейдеры не решаются разрешить своим судам проходить через пролив.
Генеральный директор Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура заявил во вторник газете Financial Times, что многим операторам, возможно, придется подождать несколько недель, прежде чем им разрешат возобновить транзит своих танкеров через пролив. «Необходимо заключить не простое соглашение между соответствующими странами, а конкретное, реализуемое на практике в Ормузском проливе, чтобы судоходные компании могли комфортно проходить через него», — сказал Тамура.
Как пишет Dow Jones со ссылкой на комментарии аналитиков Tortoise Capital, Infrastructure Capital Advisors, Efficio и CIBC Private Wealth, с начала войны 28 февраля из мировых запасов нефти было потеряно от 1 до 1,5 миллиарда баррелей из-за сокращения добычи и сбоев в транспортировке. Скоординированный выброс Международным энергетическим агентством (IEA) 400 миллионов баррелей, включая 172 миллиона из Стратегического нефтяного резерва США, частично компенсировал этот дефицит.
Считается, что для снижения цен на нефть до уровня ниже 60 долларов необходим длительный период переизбытка предложения, продолжающийся не менее года. Аналитики утверждают, что для восстановления запасов до этого уровня потребуются продолжительные непрерывные глобальные потоки нефти.
В начале этого месяца семь членов ОПЕК+ договорились повысить целевые показатели добычи на июль на 188 000 баррелей в сутки; аналитики ожидают, что Саудовская Аравия и другие страны будут стремиться к максимальной добыче после открытия пролива, как для восстановления запасов, так и для удовлетворения давления со стороны администрации Трампа. Сейчас стоимость страхования морских перевозок остается примерно в десять раз выше довоенного уровня; аналитики ожидают, что ставки начнут снижаться в течение нескольких дней после подписания соглашения, но прогнозируют, что возвращение к довоенным нормам займет как минимум от трех до шести месяцев, что потребует безаварийного транзита в масштабе 100 и более судов в день.
Аналитики говорят, что ключевым показателем устойчивого возобновления работы является не успешный выход судов из Персидского залива, а возвращение судов для погрузки грузов; противоречивые заявления США и Ирана по поводу соглашений о сборах и свободе судоходства рискуют задержать эту нормализацию.
Аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют, что цены на нефть в этом году не вернутся к довоенному уровню. По данным Bloomberg, ссылающегося на аналитическую записку команды Morgan Stanley по сырьевым товарам, средняя цена на нефть марки Brent в последнем квартале 2026 года составит 80 долларов за баррель, а в третьем квартале — 90 долларов за баррель. Средний прогноз цен на нефть марки Brent на 2027 год — 75-80 долларов за баррель. По мнению аналитиков банка, танкерное движение через Ормузский пролив полностью восстановится к концу июля.
Citi настроен еще более пессимистично. В понедельник банк снизил свой прогноз цен на нефть марки Brent до 75 долларов за баррель в третьем квартале этого года, а затем и до 70 долларов за баррель в последнем квартале. На 2027 год Citi ожидает среднюю цену на нефть Brent в размере 65 долларов за баррель. Это ниже предыдущего прогноза на 2027 год, составлявшего 80 долларов за баррель.