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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Пашинян: Конфликт между Азербайджаном и Арменией…

15:39 1070

Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен. Об этом на заседании Национального собрания во время обсуждения вопроса об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета за 2025 год заявил 16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«И по итогам выборов 2026 года народ Армении встал на защиту мира», — отметил глава правительства. По словам Пашиняна, установление мира между Арменией и Азербайджаном уже придало новый импульс экономическому развитию. «Люди должны видеть экономический рост в своей повседневной жизни. По этой причине я принял решение о повышении пенсий в Армении», — добавил премьер.

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