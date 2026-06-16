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Посольство США применило «необычную» процедуру для выдачи визы израильскому министру

15:47 392

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир был вынужден отменить запланированную поездку в США из-за трудностей с получением визы.

Как сообщает газета Haaretz, Бен-Гвир подал заявление на получение визы в посольство США, чтобы принять участие в свадьбе дочери израильского бизнесмена Яакова Эльхарара, а также провести дипломатическую встречу.

По данным издания, министр отменил поездку после того, как его пригласили в посольство США для сдачи отпечатков пальцев в рамках визовых процедур.

Израильские СМИ подчеркивают, что Бен-Гвир, как и другие министры, имеет право на получение дипломатической визы, однако посольство США применило «необычную» процедуру, потребовав у министра отпечатки пальцев. 

В офисе Бен-Гвира ранее подтвердили, что посольство США в Израиле потребовало у него сдать отпечатки пальцев для оформления визы.

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