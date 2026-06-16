Казахстан построит логистический терминал в Азербайджане

По информации казахстанских СМИ, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с компанией «КТЖ» до 1 июля 2027 года завершить развитие сети терминалов, в том числе в Астане и за рубежом.

Речь идет о проектах в Аляте (Азербайджан), Свислочи (Беларусь), Селятино (Россия), Будапеште (Венгрия), Чэнду (Китай) и Констанце (Румыния), которые направлены на укрепление транзитного потенциала Казахстана и привлечение новых грузопотоков.

«В последние годы развитие железнодорожной инфраструктуры было сосредоточено на завершении уже начатых проектов. Также определены планы по обновлению парка вагонов и локомотивов. Теперь необходимо перейти к дальнейшему развитию инфраструктуры. В частности, следует расширять международную терминальную сеть, направленную на переориентацию грузопотоков через территорию Казахстана», — отметил Олжас Бектенов.

Цель проекта – ускорить транзит грузов между Казахстаном, Китаем и Европой.