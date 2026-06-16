Трамп может наказать противников соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения высокопоставленных чиновников, выступавших против ядерного соглашения с Ираном, в том числе министра войны Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Ратклиффа. Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на источник в США.

«Дискуссия завершена. Любой, кто выступал против, может понести личную ответственность», — заявил изданию высокопоставленный источник в США, описывая происходящее за кулисами в ходе обсуждений в Белом доме по Ирану.

По его словам, единственный из администрации Трампа, кто на данный момент, похоже, пользуется иммунитетом, — это государственный секретарь Марко Рубио. Источник отметил, что госсекретарь всегда был очень осторожен в своих высказываниях, избегая критики соглашения с Ираном, и потому пользуется значительной популярностью.