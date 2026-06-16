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Европарламент утвердил торговую сделку с США

16:18 472

Европарламент одобрил два законопроекта о таможенных пошлинах с США в соответствии с совместным заявлением сторон от августа 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе представительного органа.

За обе инициативы проголосовали около 440 депутатов. Примерно 150 парламентариев высказались против, около 50 — воздержались. Основной проект отменяет пошлины на все промышленные товары США, а также дает преференциальный доступ для американской морской и сельскохозяйственной продукции. Вторая инициатива продлевает беспошлинный ввоз в ЕС американских лобстеров.

Проекты включают пункт об истечении срока действия преференции 31 декабря 2029 года с возможностью продления. Кроме того, законопроекты предполагают возможность приостанавливать действие преференций, если США не прекратят до конца года облагать пошлинами, превышающими 15%, стальные и алюминиевые изделия из ЕС. 

Глава парламентского комитета по международной торговле Бернд Ланге отметил, что принятие изложенных в совместном заявлении обязательств ЕС в качестве закона оставляет Брюсселю возможность реагировать, если Вашингтон не выполнит свою часть сделки.

ЕС и Вашингтон заключили торговую сделку в июле 2025 года. По условиям соглашения европейские товары, поставляемые в Соединенные Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной.

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