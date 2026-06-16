Новое назначение в ООО PashaPay

В ООО PashaPay, одной из ведущих финтех-компаний Азербайджана, входящей в экосистему Bir, состоялось новое назначение. Джамал Тагиев, обладающий более чем 20-летним профессиональным опытом работы в банковском и финансовом секторе, назначен на должность исполнительного директора компании.

Джамал Тагиев имеет многолетний управленческий опыт в сфере финансового сектора, платежных систем, совершенствования платежных решений и повышения операционной эффективности.

В разные годы он занимал руководящие должности в Kapital Bank и Xalq Bank. До назначения на новую должность Джамал Тагиев возглавлял Офис платежных операций Платежного бизнеса экосистемы Bir.

Отметим, что Джамал Тагиев получил степень бакалавра по специальности «Экономическая кибернетика» в Азербайджанском государственном экономическом университете, а также степень магистра делового администрирования (MBA) в Швейцарском университете UBIS.