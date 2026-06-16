AZAL выполнил первый рейс в Шымкент

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) 16 июня успешно осуществила первый рейс по маршруту Баку – Шымкент. Согласно сообщению пресс-службы AZAL, открытие нового направления имеет важное значение с точки зрения дальнейшего расширения воздушного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, повышения туристического потенциала, а также развития делового и гуманитарного сотрудничества.

Согласно летнему расписанию полетов AZAL, рейсы по маршруту Баку – Шымкент – Баку в период с 16 по 27 июня 2026 года будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Начиная с 30 июня 2026 года частота полетов будет увеличена до трех рейсов в неделю. Вылеты из Баку в Шымкент будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам, а в обратном направлении – по средам, пятницам и воскресеньям.

По случаю открытия нового маршрута в городе Шымкент было организовано специальное мероприятие. В нем приняли участие представители СМИ, а также группа приглашенных гостей из туристической и авиационной отраслей. Гости получили возможность ознакомиться с туристическим потенциалом города, его культурным наследием и современной инфраструктурой.

Шымкент является одним из крупнейших городов Казахстана и считается одним из важных экономических и культурных центров страны. Благодаря богатой истории, выгодному географическому расположению и динамично развивающейся деловой среде город представляет интерес как для туристов, так и для пассажиров, совершающих деловые поездки.