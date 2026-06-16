Не в ту дверь: ЧП в самолете Москва – Нахчыван

На высоте 11 тысяч метров над Каспийским морем пассажирка перепутала двери — в поисках туалета она попыталась открыть аварийный выход.

На борту Boeing 737–500, летевшего из Москвы в Нахчыван, едва не произошло ЧП.

В кабине пилотов сработала сигнализация, но бортпроводники успели вовремя остановить женщину, предотвратив разгерметизацию. Давление в салоне осталось в норме. Убедившись, что это была случайность, экипаж сделал запись в журнале и продолжил рейс.

Однако долететь до Нахчывана напрямую не удалось: при подлете выяснилось, что в районе аэропорта бушует гроза. Командир увел лайнер на запасной аэродром в Гянджу, где самолет благополучно приземлился. Оттуда пассажиров доставили в Нахчыван наземным транспортом.