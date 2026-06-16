В Хырдалане строят новый канализационный коллектор

Управление строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана продолжает работу в рамках строительства канализационного коллектора в бассейне Мушфигабад — одного из важных проектов, реализуемых для улучшения экологической ситуации в Баку и модернизации его канализационной инфраструктуры.

Проект реализуется в рамках «Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026-2035 годы», подписанной президентом Азербайджана. В рамках проекта 17 июня 2026 года начнется строительство канализационной линии диаметром 1400 мм и длиной 3296 метров на улицах Гейдара Алиева, Гасана Алиева и Рашида Бейбутова в Хырдалане.

Работы планируется продолжить до конца года. Строительство будет проводиться поэтапно, со строгим соблюдением экологических стандартов и правил техники безопасности.

Эти работы будут направлены на переброску и очистку сточных вод, поступающих по новым коллекторам на водоочистные сооружения, а также на предотвращение загрязнения водных бассейнов.