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Зеленский не играет в игры Кремля

16:55 733

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции публично отказался от предложения Кремля провести встречу в Москве, назвав такой формат «игрой», в которой он не намерен участвовать.

«Я не поеду на встречу с (президентом РФ Владимиром) Путиным в Москву, я не играю в эти игры. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке», — сообщил Зеленский, комментируя позицию российского руководства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз обозначил позицию Москвы по данному вопросу. Он подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому прекрасно известно, о чем именно должно идти «ответственное и серьезное» обсуждение, и пригласил его в Москву для принятия соответствующих решений.

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