Иран, уран и прокси

После подписания меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном США начали снимать военно-морскую блокаду с иранских портов. Соглашение с Ираном президент Трамп оценивает как эпохальное достижение, хотя главным последствием меморандума является возобновление судоходства в Ормузском проливе. Американскому президенту придется сильно постараться, чтобы это представить как успех. Тем временем власти Ирана сразу после сообщений о достижении соглашения с Вашингтоном объявили себя «победителями» над США и Израилем. «Иран навязал свою божественную и непоколебимую волю униженным американским и сионистским врагам. У врага нет иного выбора, кроме как признать поражение и сдаться», — говорится в заявлении Генштаба Ирана, озвученном по государственному телевидению. О различных аспектах сделки между США и Ираном haqqin.az побеседовал с иранским политологом и журналистом Амиром Мохаммади Чахаки.

— В Тегеране объявили, что согласие США принять пункты этого соглашения является признанием поражения Америки в конфликте с Ираном. Как вы считаете, в чью пользу этот меморандум? — Пока официально полный текст меморандума США-Иран не опубликован. Заявления и публикации Дональда Трампа порой выглядят противоречивыми. В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи и его заместители в интервью иранским СМИ изложили основные положения будущего соглашения. Поэтому до пятницы, 19 июня, когда представители двух стран подпишут документ в Женеве, дать его всестороннюю и окончательную оценку представляется затруднительным. Тем не менее, на мой взгляд, мировая история еще не знала конфликта подобного характера. В рамках асимметричной войны сильнейшая армия мира вместе с сильнейшей армией Ближнего Востока на протяжении сорока дней вела боевые действия против исламской республики. В результате авиаударов погибли верховный лидер Ирана и около шестидесяти высокопоставленных представителей КСИР и других силовых структур. Коалиция нанесла удары практически по всем ключевым военным и силовым объектам Ирана, а также по значительной части полицейской инфраструктуры. В результате по всему Ирану сложилась крайне тяжелая ситуация. Вместе с тем КСИР оказался готов к такому сценарию. Несмотря на потерю двух уровней высшего командования, Корпус стражей исламской революции сумел сохранить управляемость. Его силы были реорганизованы в автономные ракетные подразделения. Согласно сообщениям авторитетных американских и европейских СМИ, эти подразделения нанесли неожиданные и чувствительные удары по военным базам США по всему региону. Одновременно ущерб понесли и государства региона: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн. По моему мнению, Иран стремился оказать давление на эти страны, чтобы побудить их убедить Дональда Трампа прекратить войну. Наряду с этим закрытие Ираном Ормузского пролива, резкий рост цен на энергоносители и остановка более двух тысяч торговых судов и нефтяных танкеров у входа в пролив на протяжении более ста дней создали серьезные трудности для США. Даже некоторые традиционные союзники Вашингтона, такие как Великобритания и Германия, не поддержали американскую военную кампанию против Ирана. Страны НАТО отказались участвовать в военно-морской операции в Персидском заливе, направленной на обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе. Учитывая все эти обстоятельства, Иран имеет основания считать себя победителем в этой войне, причем укрепив свое положение в качестве одной из ведущих региональных держав. В то же время считаю, что одними из главных победителей этого соглашения являются также граждане Ирана. В течение последнего года они пережили две асимметричные войны, понесли тяжелые человеческие, экономические и социальные потери, жили в условиях постоянной неопределенности и угрозы безопасности. Если нынешний меморандум действительно приведет к прекращению конфликта, отмене санкций и улучшению экономической ситуации, именно иранский народ окажется его главным бенефициаром.

— По сообщению иранского агентства Fars, Тегеран ввел плату за «морские услуги» в рамках соглашения с Соединенными Штатами. То есть все же будут взимать пошлины? — Незадолго до своей гибели 28 февраля тогдашний верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал, что в случае начала войны против Ирана конфликт немедленно перерастет в региональный. В действительности именно это и произошло. Мы стали свидетелями не только ударов Ирана по арабским государствам, на территории которых размещены американские военные базы, но и атак беспилотников на торговые суда и нефтяные танкеры, следовавшие через Персидский залив. В результате Ормузский пролив фактически перестал быть безопасным для нормального судоходства. Стремясь продемонстрировать контроль над этим стратегически важным водным путем, Тегеран объявил, что проход через Ормузский пролив возможен только после уплаты специального сбора. Согласно ряду сообщений, некоторые суда действительно произвели такие платежи. На мой взгляд, идея взимания «платы за проход» через Ормузский пролив является, скорее, инструментом давления и дополнительным козырем в переговорах с США, чем долгосрочной стратегической целью Ирана. Как правило, проход через международные естественные проливы, такие как Ормузский, является свободным и не предполагает взимания пошлин, если иное не предусмотрено международными соглашениями или не связано с оказанием судам специальных услуг со стороны прибрежных государств. Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом. Он имеет сравнительно небольшую ширину, а пригодные для международного судоходства коридоры занимают лишь ограниченную часть его акватории. Кроме того, значительная часть окружающих вод находится под юрисдикцией Ирана. Тем не менее я не думаю, что в ходе дальнейших переговоров и последующего заключения мирного договора и соглашения о сотрудничестве с США Тегеран будет настаивать на сохранении платы за проход через Ормузский пролив. Для Ирана гораздо важнее полная отмена всех санкций, разблокирование замороженных активов и привлечение масштабных иностранных инвестиций в экономику страны. Именно эти цели, а не взимание пошлин с проходящих судов, представляются сегодня главным приоритетом иранского руководства.

— Остается неясным, что будет с 400 кг обогащенного урана в Иране. Могут ли власти передать уран другой стороне или же прекратить его обогащение? Чем позиция Трампа отличается от соглашения по иранской ядерной программе, которое заключил Обама? — После принятого Трампом решения в 2018 году выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое не поддержали европейские союзники США, Иран в знак протеста и с целью оказать давление на подписантов СВПД, ссылаясь на положения самого соглашения, постепенно стал наращивать уровень обогащения урана. В итоге уровень обогащения достиг 60%. Следует признать, что столь высокий уровень обогащения трудно объяснить в случае с государством, которое утверждает, что не стремится к созданию ядерного оружия. С другой стороны, Иран неизменно подчеркивал, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и что создание атомной бомбы не входит в его планы. Тем не менее одним из главных поводов, использованных Дональдом Трампом для начала военной операции против Ирана, стали именно накопленные 450 килограммов урана, обогащенного до 60%. Хотя эти запасы фактически выполняли для Тегерана функцию сдерживания от масштабного нападения США и Израиля, было очевидно, что их дальнейшее хранение без передачи третьей стороне или без разубоживания в среднесрочной перспективе станет серьезным препятствием для достижения окончательного соглашения с Вашингтоном. Кроме того, такая ситуация объективно усиливала позиции крайне правого правительства Биньямина Нетаньяху, которое выступает против любых договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, а также против отмены санкций в отношении Ирана. По всей видимости, иранское руководство хорошо осознавало этот факт. После ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам во время 12-дневной войны в июне 2025 года процесс обогащения урана фактически был остановлен. Не исключено, что часть запасов обогащенного урана оказалась погребена под землей. Таким образом, уже около года Иран не ведет обогащение урана, а МАГАТЭ до настоящего времени не опубликовало данных о возобновлении этой работы. По различным сообщениям, Иран и США достигли договоренности о приостановке обогащения урана более чем на десять лет. По имеющейся информации, после завершения этого периода ограниченное обогащение под международным контролем вновь может быть разрешено. Судя по всему, США не согласились на вывоз всех запасов обогащенного урана в третью страну. Общий объем этих запасов может достигать двух тонн. Из доступной информации следует, что данные материалы будут разубожены на территории Ирана под контролем МАГАТЭ и при участии США, после чего их передадут американской стороне. Думаю, что выход США из ядерной сделки Тегеран — Вашингтон в 2018 году было ошибочным решением. Возможно, единственным принципиальным отличием нового соглашения между Трампом и Тегераном от соглашения между администрацией Обамы и Ираном станет введение десятилетнего или пятнадцатилетнего моратория на обогащение урана. Каких-либо иных существенных преимуществ нового соглашения пока не просматривается.

— В соглашении акцентировано, что вопрос иранской ракетной программы и поддержки прокси на Ближнем Востоке не обсуждается. Значит ли это, что Иран станет и дальше спонсировать «Хезболлу» и другие проиранские вооруженные группировки? — В опубликованных до настоящего времени сведениях о меморандуме между Ираном и США отсутствуют положения, касающиеся ограничения программы баллистических ракет, сокращения производства ракет или деятельности так называемых прокси-группировок. Очевидно, что Израиль останется главным стратегическим союзником США на Ближнем Востоке. Кроме того, ливанская «Хезболла», созданная при поддержке ИРИ, не сможет осуществлять превентивные атаки против Израиля, поскольку, судя по имеющейся информации, прекращение конфликта на ливанском направлении также является частью достигнутых договоренностей. На мой взгляд, взаимный отказ Ирана и Израиля от военной конфронтации является неписаным, но фактически действующим условием любого устойчивого соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Однако означает ли это, что Иран в будущем прекратит поддержку и сотрудничество с «Хезболлой»? Я так не думаю. В условиях глубокого взаимного недоверия между Ираном и Израилем «Хезболла» по-прежнему остается для Тегерана важным инструментом давления и политическим козырем, хотя ее существование обходится весьма дорого иранскому народу. Вероятно, такая ситуация сохранится как минимум еще несколько лет — до тех пор, пока арабо-израильский конфликт и палестинский вопрос не получат устойчивого политического урегулирования или регион не приблизится к состоянию долгосрочной стабильности. — Как иранская общественность восприняла новость о соглашении, которое будет подписано 19 июня в Швейцарии? — После начала и расширения народных протестов, вызванных тяжелым экономическим положением, ростом цен и инфляцией, которые в январе 2026 года привели к жесткому подавлению демонстраций и гибели тысяч людей от рук сил безопасности, дистанция между обществом и властью еще больше увеличилась. Официальная версия о проникновении в страну «иностранных террористов» и «агентов «Моссада», якобы совершавших нападения на граждан и сотрудников силовых структур, не была воспринята большинством иранцев как убедительная. После ударов 28 февраля 2026 года, в результате которых погибли верховный лидер Ирана и около шестидесяти высокопоставленных военных и представителей силовых структур, часть граждан, находившихся под впечатлением и гневом от событий январского протестного движения, можно сказать, встретила эти новости с удовлетворением. Как в Белом доме и в военном кабинете Биньямина Нетаньяху, так и среди части радикальной оппозиции существовало убеждение, что режим находится на грани падения.