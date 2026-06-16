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Спецслужбы предотвратили теракт в Белом доме

17:06 769

Спецслужбы США раскрыли «скоординированный террористический заговор», предусматривавший нападение на Белый дом. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Это террористический заговор. Это не просто несколько ребят, устраивающих какое-то сумасшествие. Это скоординированный террористический заговор», — сказал он, комментируя в прямом эфире телекомпании Fox News сведения о пресечении попытки нападения на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 15 июня в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «пока не слышал о подготовке теракта в Белом доме».

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