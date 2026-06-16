Сделку заключают США, а платить – арабам

Тегеран сможет получить выгоду от соглашения с Вашингтоном только в случае выполнения своих обязательств, при этом речь не идет о прямом американском финансировании. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Если Иран выполнит свою часть обязательств, для него будут предусмотрены преимущества. Речь идет не о деньгах от Соединенных Штатов, но, возможно, Катар, ОАЭ или Саудовская Аравия захотят инвестировать в Иран, например, в строительство электростанции», - сказал Вэнс.

По его словам, администрация США не будет препятствовать таким инвестициям, если Тегеран будет соблюдать условия соглашения. В противном случае, подчеркнул вице-президент, Иран «не получит никаких выгод от этой договоренности».