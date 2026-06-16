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Цена нефти рекордно упала

17:20 601

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние три месяца после резкой распродажи в понедельник, поскольку инвесторы продолжают ожидать дальнейших подробностей соглашения между США и Ираном о прекращении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет CNBC.

По состоянию на 7:45 по восточноамериканскому времени фьючерсы на нефть марки Brent, являющейся международным ценовым ориентиром, подешевели на 2,7%, до 80,91 доллара. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали ниже 80 долларов, снизившись на 2,8%, до 78,46 доллара.

Фьючерсы на нефть немного выросли в течение ночи, прежде чем изменить курс, упав до самого низкого уровня с 4 марта на предыдущей сессии.

Волатильность отражает продолжающуюся неопределенность относительно полных условий мирного соглашения, согласованного между США и Ираном, говорится в сообщении.

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