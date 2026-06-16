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Трамп возьмется за санкции

17:28 388

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме в отношении российской нефти.

На встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях саммита G7 во Франции журналисты спросили американского лидера, планирует ли он усилить санкции в отношении России. «Скоро у нас появится такая возможность, ведь нефть уже поступает. Мы сняли санкции, ведь, очевидно, мы не намерены препятствовать поставкам нефти, так что вскоре у нас появится возможность это сделать», - ответил Трамп.

Его попросили уточнить, имеет ли он в виду отмену выданных Минфином США лицензий, которые вводили послабления в отношении поставок российской нефти. «Да, на каком-то этапе», - ответил глава Белого дома. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на портале YouTube.

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