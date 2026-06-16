Америке чужого не надо

Соединенные Штаты стремятся утилизировать высокообогащенный иранский уран, а не забрать этот материал себе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов по завершении двусторонней встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях саммита Группы семи во французском городе Эвиан-ле-Бен, он подтвердил, что Вашингтон пристально следит, прежде всего при помощи спутниковой разведки, за состоянием трех иранских ядерных объектов, подвергшихся в 2025 году бомбардировкам США, на которых находится обогащенный уран.

Как утверждал Трамп, США получат эти ядерные материалы «в надлежащее время, и спешки совершенно нет». «Мы следим за этим при помощи спутниковых камер, мы знаем всех, кто туда направляется, - по сути, там никого», - отметил американский лидер.

«Вся гора обрушилась внутри [на подвергшихся американским ударам подземных ядерных объектах Ирана]. Процесс извлечения — очень сложный. Кроме нас, и, вероятно, Китая, никто не может это сделать. <...> Мы не спешим, но мы это достанем. А когда мы это достанем, мы его (обогащенный уран — ред.) утилизируем. Мы не стремимся забрать это. Мы стремимся утилизировать это. У нас у самих полно этого», - сказал американский президент.