Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу бывшего заместителя начальника Управления полиции на воздушном транспорте Министерства внутренних дел полковника Расима Илдырыма, руководителя Общественного просветительского центра азербайджанцев мира Заура Мирзазаде и экс-председателя Балакенской окружной избирательной комиссии Гошгара Мамедова, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше полумиллиона манатов.

Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Фахри Мамедова был зачитан приговор, согласно которому Расим Илдырым приговорен к 9 годам 9 месяцам и 14 дням, Заур Мирзазаде — к 10 годам 3 месяцам и 13 дням, а Гошгар Мамедов — к 9 годам 9 месяцам и 16 дням лишения свободы. Все трое были арестованы в зале суда.

Отметим, житель Балакенского района Гурбан Пириев, у которого были похищены денежные средства на сумму более полумиллиона, являлся бывшим директором грузинского филиала ОАО «Азерйолсервис». Потерпевший ранее работал на различных должностях в государственных органах. Выяснилось, что обвиняемые обманули Гурбана Пириева, пообещав, что он будет назначен главой исполнительной власти одного из районов. Так, Расим Илдырым представил ему Гошгара Мамедова как высокопоставленного чиновника, заявив, что тот решит все вопросы.

Для назначения главой исполнительной власти Г.Пириев в разное время передал Р.Илдырыму и другим лицам денежные средства на сумму более полумиллиона манатов, а также ювелирные изделия на сумму 34 тысячи манатов.

Отметим, что один брат Р.Илдырыма — бывший прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, а другой — Юнус Илдырымзаде, учредитель ликвидированного Amrahbank.