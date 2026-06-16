Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном.

Соответствующая публикация размещена в аккаунте президента Азербайджана в соцсети Х.

«Сегодня мне позвонил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества. Мы также провели обмен мнениями о региональных процессах, и я приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе», — говорится в публикации.