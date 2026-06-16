USD 1.7000
EUR 1.9685
RUB 2.3446
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов

18:08 930

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном.

Соответствующая публикация размещена в аккаунте президента Азербайджана в соцсети Х.

«Сегодня мне позвонил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества. Мы также провели обмен мнениями о региональных процессах, и я приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе», — говорится в публикации.

Жеребьевка еврокубков: «Сабах» полетит в Великобританию, «Карабах» — в Исландию. А «Зиря»?
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» полетит в Великобританию, «Карабах» — в Исландию. А «Зиря»? обновлено 19:06
19:06 3125
Иран, уран и прокси
Иран, уран и прокси haqqin.az беседует с Амиром Мохаммади Чахаки
18:14 684
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
18:32 838
Трамп впервые услышал о попытке теракта в Белом доме
Трамп впервые услышал о попытке теракта в Белом доме обновлено 18:20
18:20 1501
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка Наш обзор
15:33 1975
Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов
Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов
18:08 931
Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки
Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки
18:01 1022
Где США и Иран заключат мир?
Где США и Иран заключат мир?
18:01 560
Америке чужого не надо
Америке чужого не надо
17:40 795
Пашинян: Конфликт между Азербайджаном и Арменией…
Пашинян: Конфликт между Азербайджаном и Арменией…
15:39 3923
Вучич в Тбилиси. Два непокорных против диктата ЕС
Вучич в Тбилиси. Два непокорных против диктата ЕС Наша аналитика
13:08 1997

ЭТО ВАЖНО

Жеребьевка еврокубков: «Сабах» полетит в Великобританию, «Карабах» — в Исландию. А «Зиря»?
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» полетит в Великобританию, «Карабах» — в Исландию. А «Зиря»? обновлено 19:06
19:06 3125
Иран, уран и прокси
Иран, уран и прокси haqqin.az беседует с Амиром Мохаммади Чахаки
18:14 684
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
18:32 838
Трамп впервые услышал о попытке теракта в Белом доме
Трамп впервые услышал о попытке теракта в Белом доме обновлено 18:20
18:20 1501
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка Наш обзор
15:33 1975
Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов
Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов
18:08 931
Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки
Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки
18:01 1022
Где США и Иран заключат мир?
Где США и Иран заключат мир?
18:01 560
Америке чужого не надо
Америке чужого не надо
17:40 795
Пашинян: Конфликт между Азербайджаном и Арменией…
Пашинян: Конфликт между Азербайджаном и Арменией…
15:39 3923
Вучич в Тбилиси. Два непокорных против диктата ЕС
Вучич в Тбилиси. Два непокорных против диктата ЕС Наша аналитика
13:08 1997
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться