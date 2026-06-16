Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным должны состояться до начала зимы. Это важно как для Украины, так и России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводят украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Зеленский заявил, что переговоры следует организовать еще до наступления холодов. По словам Зеленского, Украина не хочет снова переживать те трудности, которые принесла прошлая зима, но Россию также ждут испытания.

«У нас была ужасная зима, и им также будет непросто», — сказал президент Украины журналистам на саммите «Большой семерки».

Поэтому, подчеркнул он, переговоры о прекращении боевых действий следует начать до наступления холодов.

В Украине в зимний сезон 2025/26 из-за российских ударов во многих населенных пунктах не было электричества, воды и тепла. В Киеве многие дома в сильные морозы остались без централизованного отопления.