Британский госминистр впервые в Баку: Британия не только крупнейший инвестор в Азербайджане...

Государственный министр по инвестициям Великобритании Джейсон Стоквуд, который находится с визитом в Азербайджане, встретился здесь с представителями как государственного, так и частного сектора, включая Государственный нефтяной фонд, Бакинскую фондовую биржу и министра экономики Азербайджана.

«Великобританию и Азербайджан связывают тесные и многолетние отношения, и я рад впервые посетить Баку, встретиться с ведущими инвесторами и представителями правительства. Великобритания не только является крупнейшим инвестором в Азербайджане, но и продолжает наращивать торгово-экономические связи со страной», — сказал Стоквуд, слова которого приводит посольство Великобритании.

По слова госминистра, обсуждения в Баку были сосредоточены на углублении инвестиционного и финансового сотрудничества между двумя странами.

Стоквуд также подчеркнул, что «в рамках нашего стратегического партнерства мы будем наращивать двустороннюю торговлю и инвестиции в таких сферах, как чистая энергетика, финансовые услуги и инфраструктура, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и возможностей в обеих странах».