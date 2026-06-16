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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

«Никакой ядерной сделки...»: Иран дал слово «Хезболле»

19:09 318

Иран пообещал движению «Хезболла» добиться вывода войск Израиля из Ливана на следующем этапе переговоров с США. Это будет условием подписания итоговой ядерной сделки, заверили иранские власти. Об этом сообщили Reuters в пресс-службе «Хезболлы».

«Никакой ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами не будет, если израильтяне не уйдут (из Ливана)», — утверждают в «Хезболле».

Достигнутое мирное соглашение между Ираном и США не предусматривает вывода израильских войск из Ливана, пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана «столько, сколько потребуется», передает The Times of Israel.

США и Иран заключили мирное соглашение в ночь на 15 июня. Официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Швейцарии. Затем стороны начнут 60-дневные переговоры для окончательного урегулирования конфликта. Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил вывод войск из Ливана, несмотря на мирные договоренности Ирана и США.

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