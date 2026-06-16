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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Совместные учения спецназа Азербайджана, Грузии и Турции

19:14 113

На военной базе Мухровани вблизи Тбилиси состоялась церемония открытия совместных тактико-специальных учений «Кавказский орел – 2026», в которых принимают участие подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, представители аппарата военного атташе, а также высокопоставленные гости из других стран-участниц.

Сначала минутой молчания была почтена память военнослужащих, отдавших жизнь за независимость и суверенитет Азербайджана, Грузии и Турции, прозвучали государственные гимны трех стран, были подняты государственные флаги.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что «выступившие на церемонии подчеркнули важную роль подобных учений в планировании совместных действий и обмене опытом, а также пожелали участникам успехов. Было отмечено, что эти учения, направленные на укрепление сотрудничества между тремя странами-партнерами в сфере безопасности и обороны в регионе, представляют особое значение с точки зрения расширения возможностей боевой подготовки подразделений».

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