Совместные учения спецназа Азербайджана, Грузии и Турции

На военной базе Мухровани вблизи Тбилиси состоялась церемония открытия совместных тактико-специальных учений «Кавказский орел – 2026», в которых принимают участие подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, представители аппарата военного атташе, а также высокопоставленные гости из других стран-участниц.