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Путин встретится с Фиданом

19:19 141

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Москве, обратился с «просьбой» о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, эта «просьба будет удовлетворена», и президент России примет турецкого министра вечером 17 июня, ориентировочно в 20:00.

«Сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан, он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба будет удовлетворена. Наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером, ориентировочно в 8 часов вечера», — цитирует Ушакова пресс-служба Кремля.

Визит Хакана Фидана в Россию проходит с 15 по 17 июня. В ходе поездки запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными лицами.

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