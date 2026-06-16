Генпрокуратура взялась за Кочаряна

Генеральная прокуратура Армении направила в Центризбирком страны прошение о возбуждении уголовного дела в отношении лидера оппозиционного блока «Армения», экс-президента Роберта Кочаряна, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.
Ходатайства также направлены в отношении кандидатов в депутаты от блока «Армения» Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.
14 июня армянские СМИ сообщали, что Роберту Кочаряну не позволили вылететь из Армении в аэропорту «Звартноц».
По итогам парламентских выборов блок «Армения» стал третьей силой, прошедшей в парламент.