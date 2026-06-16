USD 1.7000
EUR 1.9685
RUB 2.3446
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Генпрокуратура взялась за Кочаряна

19:37 1296

Генеральная прокуратура Армении направила в Центризбирком страны прошение о возбуждении уголовного дела в отношении лидера оппозиционного блока «Армения», экс-президента Роберта Кочаряна, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

Ходатайства также направлены в отношении кандидатов в депутаты от блока «Армения» Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

14 июня армянские СМИ сообщали, что Роберту Кочаряну не позволили вылететь из Армении в аэропорту «Звартноц».

По итогам парламентских выборов блок «Армения» стал третьей силой, прошедшей в парламент.

«Большая семерка» договорилась: усилить давление на Россию
«Большая семерка» договорилась: усилить давление на Россию обновлено 20:50
20:50 1268
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» отправится в Великобританию, «Карабах» — в Исландию, а «Зиря» — в Грузию
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» отправится в Великобританию, «Карабах» — в Исландию, а «Зиря» — в Грузию обновлено 20:08
20:08 4139
Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика
Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика А клуб объявил о контракте с португальцем; обновлено 21:00
21:00 927
Генпрокуратура взялась за Кочаряна
Генпрокуратура взялась за Кочаряна
19:37 1297
После удара украинского дрона и пожара остановился Московский НПЗ
После удара украинского дрона и пожара остановился Московский НПЗ видео; обновлено 19:28
19:28 7543
Иран, уран и прокси
Иран, уран и прокси haqqin.az беседует с Амиром Мохаммади Чахаки
18:14 1166
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
18:32 1666
Трамп впервые услышал о попытке теракта в Белом доме
Трамп впервые услышал о попытке теракта в Белом доме обновлено 18:20
18:20 1874
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка Наш обзор
15:33 2194
Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов
Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов
18:08 1525
Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки
Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки
18:01 1648

ЭТО ВАЖНО

«Большая семерка» договорилась: усилить давление на Россию
«Большая семерка» договорилась: усилить давление на Россию обновлено 20:50
20:50 1268
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» отправится в Великобританию, «Карабах» — в Исландию, а «Зиря» — в Грузию
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» отправится в Великобританию, «Карабах» — в Исландию, а «Зиря» — в Грузию обновлено 20:08
20:08 4139
Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика
Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика А клуб объявил о контракте с португальцем; обновлено 21:00
21:00 927
Генпрокуратура взялась за Кочаряна
Генпрокуратура взялась за Кочаряна
19:37 1297
После удара украинского дрона и пожара остановился Московский НПЗ
После удара украинского дрона и пожара остановился Московский НПЗ видео; обновлено 19:28
19:28 7543
Иран, уран и прокси
Иран, уран и прокси haqqin.az беседует с Амиром Мохаммади Чахаки
18:14 1166
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
18:32 1666
Трамп впервые услышал о попытке теракта в Белом доме
Трамп впервые услышал о попытке теракта в Белом доме обновлено 18:20
18:20 1874
Нефтяная головоломка
Нефтяная головоломка Наш обзор
15:33 2194
Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов
Ильхам Алиев рассказал о телефонном звонке премьер-министра Нидерландов
18:08 1525
Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки
Полковник Илдырым и другие получили суровые сроки
18:01 1648
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться