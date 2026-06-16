Российский корабль стрелял по яхте в проливе Ла-Манш

Министерство обороны Великобритании расследует сообщения о том, что в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи яхты, зарегистрированной в Британии.

«Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше», — сказал представитель Минобороны Великобритании, пишут британские СМИ.

Как сообщило агентство Press Association, предположительно, фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в 11:40 по местному времени 16 июня. Корабль и яхта находились между британским островом Уайт и побережьем французской Нормандии, сказано в сообщении.

Кому принадлежит яхта и почему она приближалась к российскому военному кораблю — не уточняется.

В воскресенье британские военные высадились на борт нефтяного танкера MV Smyrtos, которое подозревается в причастности к российскому «теневому флоту», перевозящему подсанкционную нефть.