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Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика

А клуб объявил о контракте с португальцем; обновлено 21:00
Отдел спорта
21:00 929

Ну а пока сам «Карабах» объявил о подписании португальского полузащитника Самуэля Лобато, последним клубом которого был «Портимоненсе» (Португалия).

24-летний футболист ранее выступал только на родине. Особо следует отметить, что в юношеском возрасте он шесть лет провел в лиссабонском «Спортинге».

С Лобато подписан 3-летний контракт.

За время летнего трансферного окна португалец стал новичком «Карабаха». Ранее были подписаны француз Жали Муаддиб и швед Закария Саво.

*** 19:56

Известный футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, что вице-чемпион Азербайджана «Карабах» договорился с футболистом сборной Мозамбика Бруно Лангой.

Последним клубом 28-летнего левого защитника была испанская «Альмерия». Она, правда, отдавала Лангу в аренду кипрскому «Пафосу» и португальской «Эштреле Амадора».

Помимо команд из Мозамбика, Бруно выступал в португальских клубах «Амора», «Витория Сетубал», «Шавеш».

В его активе 37 матчей за сборную Мозамбика. 

Отметим, что у Фабрицио Романо в социальной сети Х, где он публикует свои эксклюзивы, около 28 млн подписчиков.

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