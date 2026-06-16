Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика

Ну а пока сам «Карабах» объявил о подписании португальского полузащитника Самуэля Лобато, последним клубом которого был «Портимоненсе» (Португалия).
24-летний футболист ранее выступал только на родине. Особо следует отметить, что в юношеском возрасте он шесть лет провел в лиссабонском «Спортинге».
С Лобато подписан 3-летний контракт.
За время летнего трансферного окна португалец стал новичком «Карабаха». Ранее были подписаны француз Жали Муаддиб и швед Закария Саво.
*** 19:56
Известный футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, что вице-чемпион Азербайджана «Карабах» договорился с футболистом сборной Мозамбика Бруно Лангой.
Последним клубом 28-летнего левого защитника была испанская «Альмерия». Она, правда, отдавала Лангу в аренду кипрскому «Пафосу» и португальской «Эштреле Амадора».
Помимо команд из Мозамбика, Бруно выступал в португальских клубах «Амора», «Витория Сетубал», «Шавеш».
В его активе 37 матчей за сборную Мозамбика.
Отметим, что у Фабрицио Романо в социальной сети Х, где он публикует свои эксклюзивы, около 28 млн подписчиков.