Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика

Ну а пока сам « Карабах » объявил о подписании португальского полузащитника Самуэля Лобато, последним клубом которого был «Портимоненсе» (Португалия).

24-летний футболист ранее выступал только на родине. Особо следует отметить, что в юношеском возрасте он шесть лет провел в лиссабонском «Спортинге».

С Лобато подписан 3-летний контракт.

За время летнего трансферного окна португалец стал новичком «Карабаха». Ранее были подписаны француз Жали Муаддиб и швед Закария Саво.

*** 19:56

Известный футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, что вице-чемпион Азербайджана «Карабах» договорился с футболистом сборной Мозамбика Бруно Лангой.