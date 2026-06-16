Прогноз Китая: второй этап переговоров США и Ирана будет сложнее

В Пекине считают, что следующий этап переговоров между США и Ираном будет более сложным.

«Можно предположить, что второй этап будет более сложным в сравнении с первым», — приводит сингапурская газета The Straits Times слова главы китайского МИД Ван И, который провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром.