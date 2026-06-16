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Иран оставил Трампа без подарка

Прогноз Китая: второй этап переговоров США и Ирана будет сложнее

20:55 79

В Пекине считают, что следующий этап переговоров между США и Ираном будет более сложным.

«Можно предположить, что второй этап будет более сложным в сравнении с первым», — приводит сингапурская газета The Straits Times слова главы китайского МИД Ван И, который провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром.

«Нынешний консенсус далек от конечной цели, скорее, это новая отправная точка», — сказал Ван И.

«Достижение прочного мира на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива по-прежнему требует неустанных усилий всех сторон», — сказал китайский министр, добавив, что Пекин готов сотрудничать с Исламабадом в деле содействия установлению мира.

Ван И добавил, что Совет Безопасности ООН должен играть более значимую роль в поддержке переговоров между США и Ираном.

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