Прогноз Китая: второй этап переговоров США и Ирана будет сложнее

В Пекине считают, что следующий этап переговоров между США и Ираном будет более сложным.
«Можно предположить, что второй этап будет более сложным в сравнении с первым», — приводит сингапурская газета The Straits Times слова главы китайского МИД Ван И, который провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром.
«Нынешний консенсус далек от конечной цели, скорее, это новая отправная точка», — сказал Ван И.
«Достижение прочного мира на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива по-прежнему требует неустанных усилий всех сторон», — сказал китайский министр, добавив, что Пекин готов сотрудничать с Исламабадом в деле содействия установлению мира.
Ван И добавил, что Совет Безопасности ООН должен играть более значимую роль в поддержке переговоров между США и Ираном.