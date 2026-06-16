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Пашинян берется за оппозицию

21:12 1315

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал незаконной новую парламентскую оппозицию, которая по итогам выборов 7 июня прошла в Национальное собрание, передает «Интерфакс».

«Парламентская оппозиция, которая формируется в парламенте девятого созыва, является политической единицей, сформированной в результате абсолютно незаконных действий», — сказал Пашинян в парламенте.

По его словам, у Армении есть «легитимное право» лишить эти силы дальнейшей политической деятельности, а республика «должна предпринять меры».

Пашинян также заявил о случаях «внешнего вмешательства» для защиты «криминально-олигархического режима» в Армении. По его словам, это могло угрожать безопасности страны: «Сегодня эти риски преодолены. Нам ничто сейчас не мешает сконцентрироваться на искоренении криминальной олигархии. Этот процесс начат и не прекратится».

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По итогам голосования победила партия Пашиняна «Гражданский договор». По данным ЦИК, «Гражданский договор» получил 49,81% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок «Армения» экс-президента Кочаряна - более 9,9%. 

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