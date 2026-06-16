Трамп меняет позицию

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. Теперь она отличается от той, которой президент США придерживался после встречи с президентом РФ в Анкоридже. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников G7.

По их словам, лидеры G7, собравшиеся на саммите во Франции в июне, начали понимать, что позиции Европы и США по расстановке сил в российско-украинской войне сближаются.

Как отмечает агентство, со времени встречи с Владимиром Путиным на Аляске прошлым летом Трамп был твердо убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки ради прекращения огня. Тем не менее, выступая на полях G7, Трамп призвал Россию к заключению сделки с Украиной. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего... Да, я буду делать все, что смогу».

Перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Американский президент выразил готовность воздействовать на Украину и страны Европы для достижения мирного урегулирования.