Разбился украинский военный самолет: пилоты погибли

В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Экипаж самолета погиб, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Украинский военный самолет разбился в Хмельницкой области Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Не уточняется, какой именно самолет потерпел крушение. Однако украинские Telegram-каналы пишут, что это мог быть истребитель МиГ-29. По их данным, инцидент произошел недалеко от Шепетовки в Хмельницкой области. Местные жители сначала услышали звук летящего самолета, а затем громкий взрыв.