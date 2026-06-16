USD 1.7000
EUR 1.9685
RUB 2.3446
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Разбился украинский военный самолет: пилоты погибли

обновлено 22:10
22:10 1314

В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Экипаж самолета погиб, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

* * * 21:35

Украинский военный самолет разбился в Хмельницкой области Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Не уточняется, какой именно самолет потерпел крушение. Однако украинские Telegram-каналы пишут, что это мог быть истребитель МиГ-29. По их данным, инцидент произошел недалеко от Шепетовки в Хмельницкой области. Местные жители сначала услышали звук летящего самолета, а затем громкий взрыв.

«Горючий сезон» в России в разгаре
«Горючий сезон» в России в разгаре
21:59 556
Разбился украинский военный самолет: пилоты погибли
Разбился украинский военный самолет: пилоты погибли обновлено 22:10
22:10 1315
Трамп меняет позицию
Трамп меняет позицию
21:24 1497
Пашинян берется за оппозицию
Пашинян берется за оппозицию
21:12 1317
«Большая семерка» договорилась: усилить давление на Россию
«Большая семерка» договорилась: усилить давление на Россию обновлено 20:50
20:50 2218
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» отправится в Великобританию, «Карабах» — в Исландию, а «Зиря» — в Грузию
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» отправится в Великобританию, «Карабах» — в Исландию, а «Зиря» — в Грузию обновлено 20:08
20:08 4799
Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика
Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика А клуб объявил о контракте с португальцем; обновлено 21:00
21:00 1594
Генпрокуратура взялась за Кочаряна
Генпрокуратура взялась за Кочаряна
19:37 2301
После удара украинского дрона и пожара остановился Московский НПЗ
После удара украинского дрона и пожара остановился Московский НПЗ видео; обновлено 19:28
19:28 8279
Иран, уран и прокси
Иран, уран и прокси haqqin.az беседует с Амиром Мохаммади Чахаки
18:14 1457
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
18:32 2181

ЭТО ВАЖНО

«Горючий сезон» в России в разгаре
«Горючий сезон» в России в разгаре
21:59 556
Разбился украинский военный самолет: пилоты погибли
Разбился украинский военный самолет: пилоты погибли обновлено 22:10
22:10 1315
Трамп меняет позицию
Трамп меняет позицию
21:24 1497
Пашинян берется за оппозицию
Пашинян берется за оппозицию
21:12 1317
«Большая семерка» договорилась: усилить давление на Россию
«Большая семерка» договорилась: усилить давление на Россию обновлено 20:50
20:50 2218
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» отправится в Великобританию, «Карабах» — в Исландию, а «Зиря» — в Грузию
Жеребьевка еврокубков: «Сабах» отправится в Великобританию, «Карабах» — в Исландию, а «Зиря» — в Грузию обновлено 20:08
20:08 4799
Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика
Фабрицио Романо: «Карабах» подпишет футболиста сборной Мозамбика А клуб объявил о контракте с португальцем; обновлено 21:00
21:00 1594
Генпрокуратура взялась за Кочаряна
Генпрокуратура взялась за Кочаряна
19:37 2301
После удара украинского дрона и пожара остановился Московский НПЗ
После удара украинского дрона и пожара остановился Московский НПЗ видео; обновлено 19:28
19:28 8279
Иран, уран и прокси
Иран, уран и прокси haqqin.az беседует с Амиром Мохаммади Чахаки
18:14 1457
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
Зеленский снова призвал Россию к переговорам. Иначе ей грозит «ужасная зима»
18:32 2181
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться