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«Горючий сезон» в России в разгаре

21:59 558

Ограничения на продажу топлива затронули по меньшей мере 33 региона России. Такие цифры приводятся в публикации Русской службы Би-би-си. 

С дефицитом топлива столкнулись даже в Москве и сельскохозяйственных регионах, в первую очередь в Краснодарском крае. Ограничения вводят крупные компании вроде «Татнефти» и «ЛУКОЙЛа», отмечается в публикации.

В конце мая бензиновый кризис начался в аннексированном Россией Крыму. Позже проблемы на полуострове усугубились: появились многочасовые очереди на заправках, бензин стали продавать по qr-кодам.

В Орловской области власти подтвердили, что решение наливать только в сертифицированные металлические канистры и специальные полимерные емкости принадлежит «Роснефти».

В Барнауле не наливают бензин в канистру даже тем, кто приезжает со специальной тарой и объясняет, что он нужен для садовой техники, бензопилы или газонокосилки.

12 июня нефтеперерабатывающий завод «Танеко» компании «Татнефть» атаковали дроны. Это самый крупный НПЗ компании, и, по данным нескольких источников Reuters, он полностью остановил работу.

16 июня российские СМИ сообщали, что ограничения введены на всех автозаправках «Татнефти» в России. Позже во вторник появились сообщения, что ограничения были введены не во всех регионах РФ.

Сложная ситуация сохраняется в Краснодарском крае, отмечает Би-би-си. Еще 10 июня оперштаб края сообщил, что бензин закончился на 15 заправках: «В основном это небольшие частные автозаправочные станции». Такие АЗС страдают первыми, так как у них нет собственного производства. Но проблемы затронули и крупные компании со своими НПЗ. Объясняя причины, оперштаб ссылается на «увеличение потребительского спроса» — «ажиотажем» региональные власти объясняют нехватку топлива.

Проблемы начинают понемногу затрагивать Сибирь. В Кемерово одна из заправок небольшой сети «Форус» ввела лимит в 20 литров бензина в одни руки. В Томске собеседник Би-би-си смог найти бензин только с третьей попытки. С дизелем в городе тоже не все гладко.

На этой неделе начали сообщать о проблемах на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровском крае. Глава Ванинского района Анатолий Маслов объяснял перебои плановыми ремонтными работами на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе.

В Крыму, где острый кризис проявился еще несколько недель назад из-за фактической блокады полуострова украинскими дронами, в последние дни появились признаки стабилизации ситуации. В понедельник местные жители и телеграм-боты по поиску бензина на полуострове сообщали о свободной продаже топлива на части заправок, а власти договорились с крупнейшими сетями АТАН и ТЭС о фиксации цен на бензин и дизельное топливо.

Би-би-си отмечает, что пока это все еще меньше масштабов кризиса осени 2025 года, когда ограничения и дефицит топлива затронул почти 60 регионов РФ.

Говорить о дефиците топлива в России в масштабах всей страны пока преждевременно, считает эксперт Оксфордского института энергетических исследований Андреас Экономоу. Однако последствия ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре заметны в данных о производстве бензина.

Нынешняя волна атак отличается от кампаний 2024 — 2025 годов своей продолжительностью и тем, что затрудняет восстановление предприятий, объясняет Экономоу. Проблемы пока концентрируются вокруг отдельных видов топлива и отдельных регионов, а Россия все еще может компенсировать часть потерь за счет запасов, ограничения экспорта и перераспределения поставок, считает эксперт. Тем не менее, предупреждает Экономоу, риски для внутреннего рынка продолжают расти, а управлять ситуацией становится все сложнее.

Российский эксперт Кирилл Родионов называет происходящее самым тяжелым кризисом на топливном рынке с 2023 года. Он отмечает, что, по официальным данным Росстата, накопленный с начала года прирост розничных цен на бензин и дизель достиг 5,6% и 4,8% соответственно, тогда как официальная инфляция составила 3,5%.

Среди мер, к которым власти уже неоднократно прибегали при дефиците топлива и продолжают использовать сейчас: импорт нефтепродуктов из Беларуси. Национальное биржевое ценовое агентство сообщало, что в мае суммарный объем продаж бензина белорусского производства на Петербургской бирже был в 26 раз больше, чем годом ранее — 23,64 тыс. тонн против 0,9 тыс.

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