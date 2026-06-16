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Канада ввела новые санкции против России. Москва уже ответила

22:20 228

Канада расширила санкционный список по России, под ограничения попали в том числе Московская, Восточная и санкт-петербургские фондовая, товарно-сырьевая и валютная биржи. Это следует из списка, опубликованного канадским правительством.

Кроме того, Канада вслед за Великобританией ввела санкции против танкеров, перевозящих российский СПГ.

Помимо бирж, объектами рестрикций стали еще 7 физических и 29 юридических лиц. В их число вошли подразделение в структуре «Росатома» «Росатом Энергетические проекты» и его глава Андрей Рождествин, ООО «Уральский дизель-моторный завод», ООО «Рустакт», гендиректор НПО «Молния» в составе концерна «Калашников» Ольга Соколова.

В ответ на санкции Канады Россия вводит запрет на въезд в страну для 103 канадских граждан. Об этом 16 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ограничения введены в отношении лиц, чья деятельность, в первую очередь в парламенте Канады, направлена на «очернение конституционного строя и внешнеполитического курса» РФ, а также связана с «попытками неправомерной конфискации» российских государственных активов.

Ранее Великобритания расширила санкционный список по России на 70 позиций, включив в него Яндекс Банк и WB Банк, ряд российских физических и юридических лиц и организации из Китая, Турции, Таиланда и Нигерии. Впервые были наложены ограничения на суда, перевозящие российский СПГ.

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