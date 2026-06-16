Канада ввела новые санкции против России. Москва уже ответила

Кроме того, Канада вслед за Великобританией ввела санкции против танкеров, перевозящих российский СПГ.

Канада расширила санкционный список по России, под ограничения попали в том числе Московская, Восточная и санкт-петербургские фондовая, товарно-сырьевая и валютная биржи. Это следует из списка, опубликованного канадским правительством.

Помимо бирж, объектами рестрикций стали еще 7 физических и 29 юридических лиц. В их число вошли подразделение в структуре «Росатома» «Росатом Энергетические проекты» и его глава Андрей Рождествин, ООО «Уральский дизель-моторный завод», ООО «Рустакт», гендиректор НПО «Молния» в составе концерна «Калашников» Ольга Соколова.

В ответ на санкции Канады Россия вводит запрет на въезд в страну для 103 канадских граждан. Об этом 16 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ограничения введены в отношении лиц, чья деятельность, в первую очередь в парламенте Канады, направлена на «очернение конституционного строя и внешнеполитического курса» РФ, а также связана с «попытками неправомерной конфискации» российских государственных активов.

Ранее Великобритания расширила санкционный список по России на 70 позиций, включив в него Яндекс Банк и WB Банк, ряд российских физических и юридических лиц и организации из Китая, Турции, Таиланда и Нигерии. Впервые были наложены ограничения на суда, перевозящие российский СПГ.