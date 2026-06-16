Иран грозит: Израиль ждет «жесткий ответ»

Израилю следует приготовиться к «жесткому ответу», если он не прекратит атаки на юге Ливана. Предупреждение оперштаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» опубликовало агентство Fars.

«За последние 2 дня Израиль 84 раза нарушал режим прекращения огня на юге Ливана. Мы предупреждаем: если армия сионистского режима не прекратит атаки, Израилю следует ждать жесткого ответа от вооруженных сил Исламской Республики Иран», – говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончание военных действий в Ливане является частью соглашения с США: «Израиль должен прекратить удары по ливанской территории и полностью вывести из Ливана войска. Отказ от этого будет воспринят Ираном как нарушение соглашения».