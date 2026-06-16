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Иран грозит: Израиль ждет «жесткий ответ»

обновлено 23:23
16 июня 2026, 23:23 1079

Израилю следует приготовиться к «жесткому ответу», если он не прекратит атаки на юге Ливана. Предупреждение оперштаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» опубликовало агентство Fars.

«За последние 2 дня Израиль 84 раза нарушал режим прекращения огня на юге Ливана. Мы предупреждаем: если армия сионистского режима не прекратит атаки, Израилю следует ждать жесткого ответа от вооруженных сил Исламской Республики Иран», – говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что окончание военных действий в Ливане является частью соглашения с США: «Израиль должен прекратить удары по ливанской территории и полностью вывести из Ливана войска. Отказ от этого будет воспринят Ираном как нарушение соглашения».

* * * 22:35

Беспилотники ВВС Израиля нанесли удары по населенным пунктам Набатия-эль-Фаука, Майфадун и Шоукин на юге Ливана, погибли четыре члена «Хезболлы». Об этом сообщило агентство Al Markaziya.

По его информации, целями израильских дронов стали автомобили, принадлежащие членам «Хезболлы».

При попадании ракет машины загорелись, находившиеся в них военные погибли от полученных ранений.

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