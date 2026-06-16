Турция усиливает ПВО: итальянский ЗРК в Конье

Министерство национальной обороны Турции сообщило о решении развернуть на авиабазе в Конье один ЗРК SAMP-T, принадлежащий Италии.
«В рамках реализации постоянного плана обороны НАТО один зенитный ракетный комплекс SAMP-T, принадлежащий Италии, будет развернут на 3-й основной авиабазе в Конье для усиления противовоздушной обороны альянса», - цитируют заявление министерства турецкие СМИ.
База ВВС в Конье является одной из самых крупных в Турции. Она также задействуется в рамках мероприятий НАТО и учений.