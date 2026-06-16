Бои за Константиновку: повторяется сценарий Покровска

По их данным, российские подразделения оказывают давление на город сразу с нескольких направлений. Авторы сообщения отмечают, что российские войска могут пытаться реализовать сценарий, схожий с тем, что ранее применялся во время боев за Покровск. Речь идет о постепенном продвижении, использовании небольших пехотных групп, организации засад и применении ударных дронов для установления огневого контроля над путями снабжения. Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию: россияне вышли со всех сторон на окраины города, оказывают активное давление и проникают вглубь населенного пункта.

Город продолжает подвергаться интенсивным обстрелам. По словам аналитиков, российская армия активно применяет тактику разрушения городской застройки, нанося удары по населенному пункту.

Военные обозреватели отмечают, что Константиновка остается одним из ключевых населенных пунктов на подступах к Славянско-Краматорской агломерации, поэтому российские войска уделяют этому направлению особое внимание. Аналитики считают, что в случае установления контроля над городом следующим важным логистическим узлом может оказаться Дружковка, впоследствии будут расти риски и для Краматорска.

«Когда падет Константиновка (а это вопрос времени), следующей будет Дружковка, которая сейчас играет чрезвычайно важную логистическую роль, а за ней уже Краматорск. Как только Константиновка перейдет под контроль противника, логистика для Сил обороны в данном районе кардинально изменится, возникнут дополнительные трудности при любых передвижениях, само пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, поскольку там уже будут действовать вражеские пилоты…» – резюмировали аналитики.