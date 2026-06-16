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«Всегда тяжело»: Зеленский рассказал, когда плачет

16 июня 2026, 23:15 647

Президент Украины Владимир Зеленский по завершении основных раундов встреч на саммите «Большой семерки» во Франции ответил на вопросы журналистов.

В частности, одна журналистка поинтересовалась у Зеленского, когда он в последний раз плакал. В ответ украинский президент сначала пошутил, что поплачет, как только закончится интервью. После он отметил, что реагирует на «разные моменты», когда происходят потери на поле боя и в тылу, так как РФ проводит «абсолютно безумные нападения на наших людей».

«Я обычный человек. И почти каждый день происходит множество разных событий. Много потерь на поле боя и среди гражданского населения. И происходят совершенно безумные нападения на наших людей. Очень тяжело, действительно, когда я отдаю приказы. Мне всегда тяжело, когда я вручаю ордена матерям и отцам, потерявшим своих детей. В такие моменты, действительно, я часто плачу», — сказал Зеленский.

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