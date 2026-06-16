Подписано соглашение: американские компании будут добывать газ в Сирии

Соглашение заключили между Сирийской нефтяной компанией (SPC), ConocoPhillips и Novaterra в штаб-квартире Министерства энергетики в Дамаске.

Сирия подписала соглашения с двумя американскими компаниями – ConocoPhillips и Novaterra – на разработку нескольких газовых месторождений в стране, сообщило государственное агентство SANA.

Агентство отмечает, что документ предусматривает разработку ряда газовых месторождений и увеличение добычи на уже действующих объектах. Проект направлен на укрепление энергетического сектора Сирии и расширение поставок природного газа для выработки электроэнергии и других ключевых отраслей экономики.

По данным Минэнерго Сирии, соглашение стало результатом нескольких месяцев технических, юридических и коммерческих переговоров, проведенных после подписания меморандума о взаимопонимании между сторонами.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на два анонимных источника писало, что ConocoPhillips станет первой крупной американской нефтегазовой компанией, подписавшей соглашение с новым правительством Сирии. До этого американская компания HKN Energy, у которой значительно меньшие активы и масштабы деятельности, чем у ConocoPhillips, подписала 25-летний контракт с сирийским правительством и начала разработку нефтяных месторождений в районе Румейлан на северо-востоке страны.